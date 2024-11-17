由橫濱流星主演電影《嫌疑者的真相》，導演藤井道人台來參加金馬影展，17日與媒體進行茶敘，他分享自己兩周前才剛來過台灣，對台灣已經非常熟悉，更稱：「我今天下午沒有行程，查了一下台北有哪可以去，發現已經都去過了！」

橫濱流星在電影中飾演不斷逃亡的高中生，藤井開玩笑說：「其實很多人問我他這麼帥不會被發現嗎？但我就想他有那麼帥嗎？」但他稱讚，橫濱流星的魅力就是型態非常多、有很多的面向，「他當演員非常善於把光芒掩蓋掉」。

談到多次合作的橫濱流星，藤井稱讚：「我覺得作為主演，他已經越來越可以，當一個大家長的角色，現在現場演員很多都是比他年紀小的，他很像一個大哥哥，我覺得這一面真能感受出他的成長。」更說對方非常信任導演，導演要求的，他都會盡可能去達到。

這次的作品是改編自小說《正體》，儘管已經先有電視劇版本，但藤井透露，事實上是電影版先去跟作者申請改編，只是電視劇製作比較快，拍攝時並沒有過度意識電視劇版本。不過談到與電視劇最大不同，他說，逃亡劇情是最精彩的部分，故事的起承轉合相對明顯，「我想橫濱流星的背影應該讓人滿印象深刻的」。

合作過這麼多人氣男星，被記者問到，是否能替演員們的帥氣程度進行排名？藤井道人透露，今年與岡田准一合作，「我發現有讓我雞皮疙瘩起來，岡田的鏡頭氣勢很驚人」，台灣演員他則提到了張孝全，他直言：「他在鏡頭前的演技讓我很驚豔」。

最後提到了合作過《青春18x2》的許光漢，被問是否考慮拍攝青春電視劇版本？ 他笑稱：「目前沒有，可能等到乘3的時候吧」。他也補充，「許光漢我是真想再和他合作，也希望有機會讓橫濱跟許光漢合作，感覺大家都會想要看兩人合作」。