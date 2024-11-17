資深媒體人許聖梅、狗仔葛斯齊，昨（16日）晚間在網路節目《危機女王》爆料演藝圈不為人知的八卦，吸引大批粉絲吃瓜。許聖梅透露有名大咖男星「很帥、很有魅力」，但因惹怒計程車司機，來台買春的行蹤才被洩漏。

許聖梅說這名大咖男星很帥又有魅力，不只在香港買過春，也經常來台灣「極樂」。那為何會走漏風聲？原來該大咖男星搭計程車，下車付的車費全都是零錢，讓司機非常不高興。等大咖男星離去後，司機馬上向媒體爆料，該大咖男星下車的地方是「一樓一鳳」，連地點都說出來。

許聖梅、葛斯齊暢談演藝圈秘辛。（YT@哏傳媒）

許聖梅一聽非常訝異，因為當時已有一組記者跟著大咖男星，但沒人發現這件事。葛斯齊則猜測，爆料的人可能是大咖男星身邊的工作人員，故意要修理他。

許聖梅又舉另一個例子，某位紅不起來的女藝人，為了想飛黃騰達，居然一人分飾兩角，自己去敲圈內大哥的門卻又擔任爆料者，打電話給許聖梅，但尷尬的是大哥「理都不理」。