路透報導，TikTok母公司字節跳動最近就股票回購計畫與投資者進行接觸後，對自身的估值約為3,000億美元。消息指出，該公司最近幾周與投資者進行接觸，就股票回購計劃提出每股180.7美元的價格。當前報價比上一次回購計劃中的每股160美元上漲12.9％。

報導引述消息人士表示，字節跳動沒有任何首次公開招股計畫，並稱回購計畫是為該公司提供流動資金的一種方式。這是字節跳動面向投資者的第三次回購計劃。該公司自2022年以來一直在進行股票回購。

2023年12月，該公司提出以每股160美元的價格向投資者回購價值約50億美元的股票，對公司的估值達2,680億美元。

字節跳動去年的全球營收增長30％，達到1,100億美元，但一直面臨有關其美國資產的法律戰。美國總統拜登於4月24日簽署法律，要求字節跳動在1月19日前出售TikTok，否則將被禁用。TikTok和字節跳動今年5月向美國聯邦法院提起訴訟，要求阻止這項法律。