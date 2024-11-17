在巴黎奧運完成羽球男雙金牌連霸之後，李洋、王齊麟成為蔡司新視代運動員支持計畫的選手，李洋也進行了近視雷射手術，在術後3個月透露看搭檔王齊麟更帥更清楚，而且自己殺球還變強，期待年終賽為自己「最後一舞」寫下完美句點。

蔡司新視代運動員支持計畫藉由獎助學金、球具贊助、與出賽補助三大面向，投入幫助台灣體育更好的行列，李洋也力挺贊助商，進行了近視雷射手術，視力已經恢復到1.0，散光也一併解決。

由於本季是自己選手生涯最後一季，李洋在巴黎奧運後只參加了9月份台北羽球公開賽，然後是下個月迎來「麟洋配」久違的合體，攜手挑戰年終賽，李洋分享，年終賽後就正式引退，因此他與王齊麟都十分重視，「近視雷射術後3天我就可以開始正常生活，也不太有眼睛乾澀問題，這對於每天都要練球的運動員來說十分重要，而且雷射手術後也不用擔心打球時隱形眼鏡移位的問題，看我的『大寶貝』王齊麟也更清楚了，齊麟還跟我開玩笑說我要退役了殺球卻變強了，很期待我用這雙全新的眼睛，在年終賽有亮眼的表現，為告別賽場畫上完美句號。」

至於台北羽球公開賽沒參賽、提前感受退休生活是什麼狀況，李洋笑稱，大家都知道他是很自律的人，他也還在適應慢慢放鬆一點這件事，也很享受在學校當老師的這個角色，希望能盼培養更多後進為台灣爭光。

蔡司光學接下來來會推出李洋、王齊麟參與拍攝的廣告影片，片中「麟洋配」攜手女神安心亞，並重現場上絕佳默契，以充滿高科技感的場景展現全球千萬眼見證，只要10秒就完成單眼雷射掃描的微創近視雷射過程，李洋也表示，在球場上差一厘米就是一局，而近視雷射更是差一毫米都不行，希望透過和廣告影片，能讓更多民眾了解更安全、更精準的視力矯正選擇。