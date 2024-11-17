俄羅斯的社群平台上，出現了北韓遠程火砲的照片，這顯示平壤舆莫斯科的軍事合作又深化到另一階段。這些火砲的性能並不先進，自動化程度很低，口徑雖大，射擊效率卻不高。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據瞭解，這些火砲是北韓自行開發的，實際名稱並不清楚，北約將其稱為M1989「谷山」(Koksan)，1989是指發現的年份，而谷山是偵察系統發現的地點。出現的年份。

有關 M1989 的資訊仍然有限，僅知它是安裝在坦克底盤上，通常是T-54、T-62 或中國 59式坦克。其上的火砲口徑達到170公釐，可能是據俄羅斯在1950年代供應給北韓的艦炮或岸砲系統，在的海防作用被飛彈取代後，退役的火砲改裝成這款自走砲。

Wow, North Korean M-1978 “Koksan” 170mm Self-Propelled Guns have been spotted on Trains within the City of Krasnoyarsk in Central Russia, heading West towards the Frontline in Ukraine. Never did I think we would ever see the Russian Army using Artillery provided by North Korea. pic.twitter.com/urj9fxvgue — OSINTdefender (@sentdefender) November 14, 2024

M1989的常規砲彈有效射程可達40公里，如果使用火箭助推彈，射程可能達到60公里，不過自動化程度不高，射速為每5分鐘1到2發。

雖然射速很慢，但是如果數量多，造成的戰場殺傷仍然值得注意。據瞭解，同類型火砲M1979在兩伊戰爭期間使用，是伊朗轟炸伊拉克陣地的重要利器。

在俄羅斯部署這些火砲系統表明，俄羅斯自身的火砲數量持續短少，除了戰場損壞以外，長期的作戰也會使火砲故障與砲管疲勞，才會尋求像是北韓這樣的新裝備來源。