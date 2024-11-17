世界棒球12強B組預賽，13日起在台北大巨蛋、天母棒球場兩地熱鬧開打。而在15日的「日韓大戰」中，就有日本球迷大讚台灣的啦啦隊超級可愛！結果消息傳回台灣後，讓大家笑到不行，因為在舞台上的就是從日本來台發展的啦啦隊女孩千紘和希美。

15日在台北大巨蛋上演日本、韓國的世仇大戰，世界棒球12強官方也特地準備「Premier 12 STARS」，由安芝儇、MINGO、趙娟週、南珉貞、李晧禎組成的韓風啦啦隊，以及千紘、希美、KAHO、十元、各務禮美奈組成的日系啦啦隊，到現場為兩隊應援。

日韓啦啦隊合體的超香大場面，不但讓現場觀眾眼睛為之一亮，就有日本球迷特地拍下畫面，發文感謝台灣派出啦啦隊為他們球隊應援。底下也有許多日本網友留言，「希望台灣能夠晉級，把啦啦隊搬來東京巨蛋」、「台日友善」、「太可愛了！」

主辦單位特地組成日系啦啦隊女孩，替日本武士隊助陣應援。（圖／IG千紘、希美）

有趣的是，還有日本網友直呼：「和我們日本人一樣毫無違和感，我覺得親切又可愛，相信在日本也會大受歡迎的。」結果這段貼文，立刻被台灣網友轉到PTT分享，不禁笑說：「日本人不知道在舞台上面的是日本人...」

大家也紛紛笑歪，「笑死！這兩位就日本人啊」、「這確定不是在反串？」、「超好笑！」、「這是你們家啦啦隊輸出過來的耶！」不過也有人認為，「不知道應該正常？日本有應援好像不太會特別強調啦啦隊員。」

希美（左）、千紘（右）兩位都是日本來台發展的啦啦隊女孩。（圖／IG千紘、希美）

其實千紘和希美，過去是日職琦玉西武獅啦啦隊一員，經過多次和統一獅的交流合作後，決定結伴來到台灣發展，並成為啦啦隊Uni Girls的一份子，人氣和實力完全不輸韓國女孩。雖然今年中職球季結束，但已經有不少球迷希望她們能夠留下來。為此，統一獅球團先前也回應：「目前都是會續約的方向在走，只剩下細節還在確認中。」