深海探測關鍵裝備重大突破，陸首艘大洋鑽探船「夢想號」服役。（人民日報）

據《環球時報》報導，11月17日，由中國自主設計建造的首艘大洋鑽探船「夢想號」在廣州正式入列，標誌著中國深海探測關鍵技術裝備取得重大突破。

「夢想號」船長179.8米，寬32.8米，排水量42600噸，續航力15000海浬，自持力120天，載員180人，全球海域無限航區，可在6級海況下正常作業、16級超強颱風下安全生存，滿足全球主要海域橋梁通行及碼頭停靠條件。

該船採用「模塊化」設計理念，攻克多項世界級技術難題，以「小噸位」實現「多功能」，國際首次創新集成大洋科學鑽探、深海油氣勘探和天然氣水合物勘查試採等多種功能。經兩輪海試驗證，「夢想號」主要性能指標均優於設計要求，構建起中國自主的超深水鑽探裝備設計建造技術體系。

報導稱，「夢想號」鑽採系統國際領先，聯合研製了全球首台兼具油氣勘探和岩心鑽取功能的液壓舉升鑽機，具備4種鑽探模式和3種取芯方式，可滿足大洋鑽探取芯和深海資源勘探等不同作業需求，綜合鑽探效率、硬岩鑽進能力大幅提升，最大鑽深可達11000米，有望助力全球科學家實現「打穿地殼、進入地球深部」的科學夢想。

「夢想號」科考實驗功能和信息化水平國際領先，堪稱海上移動的「國家實驗室」。該船建有基礎地質、古地磁、無機地化、有機地化、微生物、海洋科學、天然氣水合物、地球物理、鑽探技術等九大功能實驗室，總面積超3000平方米，配置全球首套船載岩心自動傳輸存儲系統，可滿足海洋領域全學科研究需求。建成「船舶智慧大腦」，可實時匯聚分析2萬餘個監測點數據，實現作業智能監測、實驗智能協同、健康智能保障、船岸智能融合。

「夢想號」的入列，將為中國深海資源勘探、關鍵技術裝備研發，以及全球科學家開展大洋科學鑽探研究提供重大平台支撐，對加快建設海洋強國和科技強國，推動構建人類命運共同體具有重要意義。

「夢想號」由大陸國家發展改革委、自然資源部申報立項，自然資源部中國地質調查局負責具體組織實施，聯合中國船舶集團等多家單位完成設計建造任務。該船於2020年5月完成初步設計，2021年11月啓動建造，2024年10月完成綜合海試。此外，還配套建設了全球儲存能力最大的大洋鑽探岩芯庫1處，高標準深水科考碼頭2處，多功能保障船1艘，將為「夢想號」運營提供有力保障。