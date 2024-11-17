根據數據顯示，台銀男籃業務從109年度到112年度業務收入達成率大約5到6成，只有111年超過8成；業務費用雖然每年編列5000多萬，惟預算執行率多低於7成5，台銀說明，主要是球員招募不易，易受其他期團高薪挖角，球隊戰績以及外籍隊員人數及球員流動影響。

台銀男子籃球隊是62年成立，並且91年成為SBL創始球隊之一，主要宗旨是為台灣培養優秀的籃球選手，成立至今也超過50年。根據了解，該籃球隊114年該球隊預計員額編制及所需的費用，包含教練1人，約300萬元；教練團4人約288萬元；球員方面，國手級球員，1944萬元、準國手級球員6人，要648萬元，預備球員2人108萬元、防護助理教練1人，87.8萬元，以及2位外籍隊員2人，900萬元。總計隊員的營軮費、勞保費用以及勞保費用大約是4275.8萬元。從109年到114年業務費用5212萬到5995萬元，惟執行率皆低於7成5，只有111年執行超過8成。

台銀說明，主要是球員招募不易、易受其他球團高薪挖角、球隊戰績、外籍隊員人數及球員流動等影響導致球員營養費執行率偏低。為了改善球隊優秀球員留任及球隊戰績問題，近年除更換教練團外，也調整籃球隊薪資和營養費發放標準等，例如18屆SBL例行賽戰績排名取得第3名並晉級季後賽，及19屆拿下總冠軍，戰績提升可獲得勝場和晉級獎金等較高額獎金。

台銀男子籃球隊主要收入是SBL聯賽電視轉播權利金收入、主場門票收入、行銷補助與洋將補助，大約是150萬到250萬，執行率大約只有50％、60％。台銀表示，未來會配合籃協辦理該季SBL聯賽的行銷得標廠商所推行更球隊商品行銷活動。

近年職業籃球市場蓬勃發展、惟球團之間競爭激烈，台銀應允充裕籃球人才並強化球隊戰力，才能達到成立之初培育優秀國手與籃球員的目的。