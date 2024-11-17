新北市樹林區柑園橋頭，15日早上8時許，有名男子在該路口即將轉換燈號時，突然走上斑馬線，跑到路中央趴在地上做起伏地挺身，當時該路口停等的大型車輛駕駛，所幸有發現男子的怪異行為，立即按喇叭驅趕，這才沒有釀成嚴重事故，而轄區警方並無接獲相關報案，會在附近加強巡邏，以避免再有此事發生。

根據網友上傳到網路《WoWtchout》的影片來看，當時騎士在該路口停等紅燈，正當號誌燈準備變成綠燈時，右側突然跑出來一名男子，走到路中央厚就趴在地上，疑似在做伏地挺身，隨後就傳出大車的喇叭聲，而騎士也立即停在路旁，所幸沒有發生憾事，要不然大車駕駛有理也說不清了。

而網友們看到此怪異男的行徑，紛紛留言表示：「我繳了健保費，他卻不去看醫生，能怎麼辦？」、「太恐怖了」、「大車沒注意到就GG了」、「感覺這男的不正常」、「那邊都是大車，這是找死吧」、「按喇叭嚇死他」。

而轄區警方表示，該路段時間並沒有接獲相關報案紀錄，根據網路影片，發現男子行為怪異，已通知轄區派出所多加巡邏，注意轄區該男子的行為，以避免造成其他用路人的困擾及發生相關事故。