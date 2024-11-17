幻藍小熊（GENBLUE）為了明年FAN CONCERT售票開紅盤，風塵僕僕從韓國返台今（17日）舉辦簽票感謝會，活動開始前已有上千名粉絲在現場守候，甚至有人漏夜排隊搶號碼牌，盛況堪比韓星見面會熱鬧。會後受訪提到年底將至，她們透露已接下台南跨年演出，其他場次陸續洽談中。

幻藍小熊去年跨年演出時，戰袍意外滑落導致走光，當時出狀況的團員媛媛，對於今年重返跨年舞台，自認心情已平復許多，隊長XXIN也表示「我們都會互相幫忙」，其他人則開玩笑說，今年跨年就穿冬裝、包緊緊，如此一來就不怕唱跳走光。

忙碌了一整年，有沒有打算如何犒賞自己？6人不約而同表示：「想要跟家人分享，過年時包個大包紅包給爸媽。」她們也分享在韓國特訓一個月難忘的事，XXIN笑說：「我和采甄星期日休假時在弘大逛街時竟然被粉絲認出來，超驚喜。」NICO則難忘某次休假「補眠」而睡一整天的糗事，「我起床運動後吃完早餐就開始睡，結果起床時天已經黑了，晚上要睡的時候完全睡不著」。

許久沒和粉絲近距離互動的6人，今把簽票感謝會當「馬拉松」接力賽，不僅從早上簽到黃昏不停歇，為了回應歌迷們的熱情應援，她們開啟「金手指模式」加速簽名，中場還獻上〈COCOCO〉魔幻舞，答謝大家支持。