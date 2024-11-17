民進黨2026年高雄市長初選激烈，目前已有5人表態角逐，基進黨昨公布最新網路民調數據，冠軍由立委許智傑拿下。（許智傑辦公室提供）

立委林岱樺暗酸網路民調不科學。（林岱樺辦公室提供）

【全程字幕】高雄市長「綠5虎將」民調出爐 柯志恩反問記者：你們信嗎？ @ChinaTimes

民進黨2026年高雄市長初選激烈，目前已有5人表態角逐，基進黨昨公布最新網路民調數據，冠軍由立委許智傑拿下，對手林岱樺暗酸網路民調不科學。至於可望代表國民黨參選的立委柯志恩則反問記者「你們自己覺得呢？」質疑該民調可信度。

台灣基進黨高雄市黨部在11月12日起至14日舉辦民進黨2026高雄市長初選網路投票，36小時吸引2181人次投票，最終結果出爐，許智傑以40.9％人支持拿下第1，其他依序為邱議瑩32.1％、許銘春12.1％、林岱樺7.6％、賴瑞隆7.3％。

對於被指「會跳16蹲」是支持者支持的理由之一，許智傑表示，講高雄願景及政見很重要，尤其還要想想年輕人要什麼？因此透過趣味的方式呈現，並交互穿插高雄AI首都願景、航線資訊等議題，謝謝高雄民眾肯定，他會繼續努力。

針對網路民調結果，林岱樺意有所指稱，初選是團結整合的過程，「科學民調才是真正的共識」。至於其他政黨以不同的方式，所公布的數字，各界有不同的解讀，她只會更加努力。各項的科學民調都顯示「市民對岱樺有最高的期待，我有責任團結力量、凝聚高雄共識，贏得勝選」。

許銘春辦公室回應，目前的各種民調都會參考，市政涵蓋面很廣，「會跳16蹲只是其中一部分」。另外對於高雄的產業、交通、教育、基層民眾生活等，這也都是很重要。所以將持續努力，讓更多基層民眾認識許銘春，爭取更多市民的認同。

邱議瑩則表示，每份民調都尊重，也會列為在競選過程中很重要的參考數據，她會持續一步步往市長方向努力，也謝謝大家支持。至於賴瑞隆則暫無回應。

對此，柯志恩今出席國民黨130年黨慶時回應，聽聞媒體問及該份民調，她反問記者說「這個民調可性度如何？你們自己覺得呢？」她強調，任何民調僅供參考，不會因為任何人發布民調，國民黨就配合或有相對應做法，如果未來有上千個民調出來，都要一一做回應，那就什麼事情都不用做了。