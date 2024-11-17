詐騙案猖狂，雲林縣今年8月至10月遭詐4億8200萬元左右，以假投資、假交友詐騙為大宗，今年1月至10月阻詐1億6484萬元；雲林縣警局長李建民今（17日）舉行記者會以「小民局長」身分呼籲民眾若有疑問一定要報案，不要怕丟臉。

雲林縣警局今在斗六市膨鼠公園舉辦阻詐園遊會，表演方式很接地氣。（周麗蘭攝）

警政署今年9月起成立「打詐儀錶板」追蹤詐騙案件，雲林縣各分局8月累計受理479件遭詐2億3982萬元、9月368件1億2808萬元、10月381件1億1596萬元。今年１月至今阻詐1.64億元。

雲林縣警局指出，全國10月受理1萬8094件被詐120億6844萬元，雲林縣案件數占全國2.11％，財損占全國0.96％。

雲林縣被詐案件中，62.64％是假投資詐騙、假交友投資詐財10.52％、假交友徵婚詐財占7.91％，上述3項已占8成1。（周麗蘭攝）

雲林縣被詐案件中，62.64％是假投資詐騙、假交友投資詐財10.52％、假交友徵婚詐財占7.91％，上述3項已占8成1。

縣警局分析，近年股市交易熱絡，詐騙集團利用民眾希望快速獲利的心理，選定投資主題詐騙，利用低成本的電話、LINE或簡訊無差別傳送詐騙訊息接觸大眾。

警局長李建民表示，詐騙集團以「養、套、殺」的心理戰術重施故技，去年被詐金額累積最多的是西螺鎮，今年8月至10月受詐騙損害最多的是虎尾鎮、斗六市、斗南鎮。

李建民強調，他「小民局長」是人民保母，一定守護鄉親辛苦賺的錢，民眾若有被詐疑問一定要報案，警方不可能吃案，吃案是要記過處分的，打詐儀表板會以大數據分析金額、方式、地區特性。

縣長張麗善出席記者會感謝縣警察局積極打擊詐欺犯罪、辦理相關反詐騙宣導，呼籲鄉親「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，提高警覺避免成為被害人。