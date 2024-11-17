中華隊17日對上澳洲隊，推出郭俊麟先發，場邊球迷高舉自製標語為中華隊加油。（毛琬婷攝）

中華隊17日交手澳洲隊，由郭俊麟先發，場邊球迷也自製應援看板，希望郭俊麟能「骰到6」、「帶我去東京」，打線上中華隊僅在棒次上做出微調，曾頌恩重回第4棒，希望能拿下今天關鍵一役，另外寄望日本隊也擊敗古巴，台日提前雙雙鎖定4強門票。

世界12強棒球賽B組預賽開打後，中華隊拿下2勝1敗戰績，3戰都有全壘打演出，首戰對韓國陳晨威、陳傑憲同一局開轟，第2場對上多明尼加則有江坤宇跳出來，昨天則是靠替補上陣的戴培峰敲出陽春炮，讓中華隊免遭完封。

這3戰有開轟的球員平時都不是以重炮著稱，總教練曾豪駒說：「短期盃賽就是會讓你發聲意想不到的事情，代表選手在比賽中都很專注做好該做的事，這是好的一面，希望能繼續保持下去。」

不過中華隊第4棒打者還在尋求本屆12強首安出現，今天對澳洲之戰，由曾頌恩再扛此重任，曾總認為，雖然第4棒打者還在尋求突破，但只要整體有發揮，每個人都展現自己的能力，「不管是在守備、打擊，為球隊做出貢獻，維持這樣的氛圍，現在是好的團隊，希望能繼續走下去。」

中華隊先發打序：

第1棒陳晨威（左外野）

第2棒林立（右外野）

第3棒陳傑憲（中外野）

第4棒曾頌恩（指定打擊）

第5棒潘傑楷（三壘）

第6棒朱育賢（一壘）

第7棒李凱威（二壘）

第8棒林家正（捕手）

第9棒江坤宇（游擊）

先發投手郭俊麟