美國候任總統川普重返白宮后，美中兩強在半導體和人工智慧領域的角力可能會進一步加劇。外媒引述多位台灣半導體業分析師表示，川普未來可能升級對中晶片制裁，包括擴及14奈米成熟製程、甚至大打材料戰，在AI的爭鋒也將持續。北京科技人士直言稱，面對美國加緊制裁，中國只能走自主道路，先進晶片製程最晚10年就能追上美國。

《美國之音》引述《電子時報》（Digitimes）半導體分析師陳澤嘉論壇上指出，「美國製造」是過去8年美國的政策基調，川普回鍋後只會加碼，未來4年美國晶片先進製程產能可望年年翻倍。川普可能對中國升級晶片圍堵，尤其華為偷用台積電的7奈米晶片後，已引發美國國會的關切，另外，美國和歐盟也可能聯手出擊，美國管控的最終目的是維持領先中國至少3至5個迭代的優勢，讓中國仍可以緩慢發展。

陳澤嘉表示，川普還有更大的殺手鐧：打材料戰，中國除了稀土產量佔優勢外，其他半導體材料是製程落後的另一大致命傷。而受制於這兩大短板，大陸國產晶片自主化將很難成功，尤其要做到商業化量產。

北京的藍海資本高級合夥人李方認為，川普會重組Chip 4聯盟，拉更多國家入盟來加大對中國的圍堵，中國的晶片發展短期受挫，但長期將被迫走上自主研發之路。估計最晚10年，大陸在晶片會自主研發做出先進製程。長遠看來，無論是川普、還是拜登，還是控制不住中國的發展。川普可能擴大打擊中國的14、28奈米成熟製程，但成效有限，因為中芯國際和華為晶片廠已能量產28、14奈米，將來也能做出更先進的7奈米晶片。

對於美中晶片戰的升級，在北京的致遠國際經濟合作研究中心主任王欣看法相對樂觀。他在答覆《美國之音》時表示：「沒什麼可擔心的。」像英特爾、高通等美國晶片企業，主要利潤和應用市場都在中國，如果與中企或中國市場脫鉤，他們會有很大的生存危機。如果中國緊縮稀土等原材料，那美國企業就更麻煩了，中國企業這些年的進步明顯可見，美國一下子打敗中國是不可能的。

在AI算力問題上，《電子時報》顧問分析師黃銘章表示，目前美國在AI算力上大幅領先中國，全球4大雲端業者和甲骨文等美企都還在擴充規模。相較之下，中國買不到高效能AI晶片，算力恐持續落後美國，並拉大差距。不過中企仍可租用美國的雲端算力網路，就商業化落地的進展而言，恐僅落後美國一年而已，尤其中國在軟體應用上，與美國的差距持續縮小，因為中國有全球最多的軟體開發人才。