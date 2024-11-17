台北市中正區忠孝東路鎮江街口，今（17）日上午有兩輛公車與計程車發生追撞，導致當時正在過斑馬線的50歲林姓婦人被捲入公車底盤，經送醫搶救仍宣告不治，而此次車禍也共造成1死15傷。事發後，主要肇事公車司機、23歲謝姓女子受訪時表示，「我已經失憶了…當下就突然聽到砰一聲，車就被拉走了。」，在事故發生後公車上的行車紀錄器畫面也被公開，從影片中來看可見撞擊力道之大。

警方調查，50歲林女今上午9時許和鄒姓丈夫徒步經過忠孝東路人行道，並走在斑馬線準備穿越鎮江街。陳姓男子駕駛大都會客運49路公車，於路口處停讓2名行人先過，不料卻遭到疑似未注意車前狀況、後方大有客運212路公車追撞；強烈的衝擊力使陳男駕駛的49路公車向前暴衝，直接將林婦捲入車底，並再繼續撞上對向的一輛計程車。

林女丈夫回憶，他與妻子外出，兩人一起走在斑馬線上，他當下見公車猛向自己衝來隨即側身躲開，但妻子卻因閃避不及，整個人被捲入公車底下。對此，主要肇事司機謝女則說，「我已經失憶了，我真的不知道，當下就突然聽到砰一聲，然後就玻璃開始噴，我們車就被拉走了就這樣。」

警方調查，兩輛追撞公車司機謝女（23歲）、陳男（54歲）並無酒駕，初步研判肇因為謝女當時轉彎未及時減速，並造成這起死亡車禍的發生，訊後全案依過失致死罪移送法辦；至於詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。