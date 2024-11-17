國際知名的英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）發布2025年全球就業能力大學排名調查（GEURS），台灣共有3家院校進入前250強，除台灣大學名列第79名，台灣科技大學更以第82名擠身前百強，超車清華大學的第189名。

由於台灣本次僅3校進榜，遠輸印度10所院校，專家分析，全球雇主愈來愈強調「學習和適應新科技與潮流的能力」及「與他人合作的能力」的重要性，建議台灣校方宜深化企業合作，從隨產業變化更新課程設計、增加具實戰經驗的師資群等4面向著手，才有助於提升排名。

THE與法國人力資源顧問公司Emerging合作，14日發布GEURS納入畢業生就業能力全球前250強大學，其中，台大排名進步1名至第79名，台科大排名更前進4名至第82名，清華大學則進步11名至第189，為台灣「唯3」進榜的大學院校。

自2010年起發表的GEURS，今年進入第14屆，每位受訪雇主可從全球逾千所大學院校中，評選就業能力最強者，每人最多只能選擇10所，而此次調查共有33國家、逾1.3萬名經理人參與，總計投下12萬9126票，是迄今樣本數最多的一次。

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