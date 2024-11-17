台鋼獵鷹斥資超過千萬，協助台鋼科技大學翻新老舊體育館，建置職業規格訓練籃球場，17日上午熱鬧舉行啟用典禮，同時校方亦舉辦第一屆台鋼盃高中職籃球邀請賽，球團由董事長王炯棻偕同總經理王澄緯、總教練柯納、隊長翟蒙與球員种義仁出席典禮。

啟用典禮在Wing Stars 6位女孩的動感舞蹈下揭開序幕，隨後台鋼科大、台鋼獵鷹、高中職校及國際友校等貴賓共同進行了剪綵儀式，象徵新訓練場地的正式啟用，並由隊長翟蒙代表台鋼獵鷹進行跳球儀式，為邀請賽開啟序幕。

台鋼獵鷹訓練基地的啟用，標誌著台鋼集團對球員訓練和籃球發展的承諾進入新階段，該球場的建設費用超過千萬台幣，旨在提供球員更加專業和高效的訓練環境，提升整體競技水平。

台鋼獵鷹董事長王炯棻表示：「這座職籃等級的訓練球場不僅是台鋼獵鷹球團對球隊發展的長期投入，也體現了台鋼集團對球員成長的重視。而協助台鋼科大整修體育館，也是台鋼獵鷹善盡企業社會責任之一。」