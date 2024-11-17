中華隊16日以1比3不敵日本隊，吞下本屆世界12強棒球賽首敗，曾完成中職全壘打王2連霸的吉力吉撈・鞏冠在6局上場代打，但他的名字卻難倒日本轉播單位，他笑著說：「我有看到新聞，但我也不知道哪裡難。」

吉力吉撈在前2戰都在板凳待命，直到昨天才首次出賽，在6局下2出局、一二壘有人時，敲出游擊方向滾地球出局，沒能幫球隊打回分數。

前2戰沒有機會上場，吉力吉撈在場邊持續備戰，也努力幫隊友加油，把握上場機會為球隊建功，昨天終於能上場，吉力吉撈說：「還蠻開心終於有機會上場，雖然結果不是很好，但球迷的吶喊聲讓我很感動，也有點嚇到我。」

吉力吉撈透露，自己在上場打擊時都會在打擊區旁畫十字架，當時全場就很大聲為他應援，「雖然比賽結果不是很好，但我們打出了感動的比賽，柏清、家正、培峰都表現得很好，可惜就差一點。」

雖然昨天沒能延續連勝，但中華隊在晉級路上仍有優勢，吉力吉撈說：「球隊氣氛還是很好，沒有死氣沈沈，大家昨天拿出全部實力，就算沒贏也收到尊重。」他認為，中華隊以2分差惜敗，也看出台灣棒球真的進步很多，「情蒐也幫助我們很多，讓我們可以很有信心的上場比賽。」