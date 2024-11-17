許多人選擇大學系所時，可能是為了未來的職業鋪路，不過也有些人可能是為了豐富自身閱歷與涵養。一位網友分享，有女子和朋友在麥當勞吃飯時，聊到歷史系以後要做什麼工作，沒想到有位經過的台大歷史系男學生聽到後主動攀談，「我爸自營業，我要做什麼工作不需要妳擔心謝謝」，還為此沾沾自喜，貼文曝光後引發熱議，不少人笑說，男學生雖然炫耀可以靠爸，但到最後還是沒說歷史系能幹嘛。

原PO在Threads分享男學生社群動態，女子和朋友在麥當勞吃飯時提到，「喔他讀歷史系欸，以後要做什麼工作？」，男學生聽到後主動上前，「我是台大歷史系的學生，我爸自營業，我要做什麼工作不需要妳擔心謝謝」，隨後離開麥當勞餐廳。

對此，許多網友紛紛回應，「這個蠻好笑的，他到底還是沒說歷史系可以幹嘛」、「笑死，打一篇文證明自己靠爸」、「什麼意思，讀歷史系只能靠爸嗎」、「偷聽別人講話還跑去打擾別人，到底有什麼問題，讀書讀到腦袋壞掉喔」。

不過也有自稱男學生的友人出面說明，當時女生聲音相當大聲，朋友隔了約20公尺也聽得很清楚，而朋友主動攀談的意思是，「我們歷史系的出路，不需要外人過多擔憂。當初選擇歷史系時，我們已經對自己的未來有了初步的規劃，這是基於我們的興趣、目標與對學科的理解所做出的選擇」。