「習拜會」16日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間舉行，會議提及台灣議題。陸委會17日聲明，面對中共對台持續文攻武嚇，我方將站穩中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，堅定捍衛國家主權尊嚴，致力維護台海及區域和平穩定。

新華社17日引述習近平強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

陸委會指出，政府兩岸政策穩健務實一貫，延續「四個堅持」，維繫印太地區繁榮發展，獲台灣主流民意及國際社會肯定。台灣作為國際社會負責任的一員，政府將持續推進與美方等理念相近國家的交流合作，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，以團結、民主的台灣為世界做出更多貢獻。

陸委會表示，長期以來，北京當局在印太區域對台灣及各方施加軍事恫嚇、經濟脅迫等多元挑戰，衝擊區域安全穩定，企圖施壓我接受其政治主張，並改變以規則為基礎的國際秩序，已廣泛受到國際社會高度關注，這才是造成兩岸關係緊張與台海和平不穩定的主要關鍵。呼籲北京當局應務實面對兩岸客觀現狀事實、放棄脅迫性的主張作為，與台灣民選合法政府進行有意義的對話、化解分歧，並共同承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。