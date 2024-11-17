不少人都希望能藉由樂透一夕致富，今年來威力彩與大樂透更是財運爆棚，全台總共已誕生29位億萬富翁。但近期6.31億元威力彩頭獎的幸運得主，至今仍未現身。

據《ETtoday新聞雲》報導，台彩表示，依照往例，多數中獎者會在開獎後約10天左右現身領獎。然而，在10月28日開出的6.31億元威力彩頭獎，幸運得主卻遲遲未見身影，是目前「獎金牛棚」唯一待領的億萬獎金得主。

10月28日開出的威力彩為113000087期，第一區中獎號碼由小到大依序為09、11、23、33、35、37，第二區中獎號碼為02。在連槓25期後，頭獎在臺南市六甲區六甲里中山路25號1樓的「萬客來彩券行」開出，一注獨得。

開出頭獎的「萬客來彩券行」，附近有300多年歷史的六甲恆安宮媽祖廟。彩券行店員表示，6年前也開出過6.58億威力彩。而彩券行代理人江先生更透露，開獎前數日曾到媽祖廟以及對面的大眾爺廟虔誠祈福。

儘管6.31億元威力彩的領獎期限是明年2月3日，但這次中獎者過了數周仍未有消息，台彩因此提醒得獎者儘快前來兌領，以免因逾期而錯失這筆天賜的財富。