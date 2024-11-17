嘉義市手搖飲店密度全台數一數二，許多人在夏天喜歡以冰品消暑，嘉義市政府衛生局為確保民眾能吃到、喝到衛生安全的飲冰品，從飲冰品製作到販售至消費者過程中，針對每一環節逐一把關，今年共輔導120家飲冰品業者，選出40家進行評核及檢驗，最終選出31家業者入選「金搖獎」殊榮，通過率約77.5％。

今頒獎表揚31家「金搖獎」業者，多家業者也在現場擺攤，供民眾試吃、採買。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今頒獎表揚31家「金搖獎」業者，多家業者也在現場擺攤，供民眾試吃、採買。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今（17日）由嘉義市副市長林瑞彥親自頒獎表揚31家業者，多家業者也在現場擺攤，供民眾試吃、採買，林瑞彥說，搖飲以及冰品已經成台灣人生活飲食中不可或缺的一部分，幾乎隨處可見人手一杯，凸顯飲冰品的衛生食安問題須受重視，而全市飲冰品業者約557家，衛生局在食品安全風險分析規畫下，2022年舉辦飲冰品業「金搖獎」評選，為全台首創。

多家業者也在現場擺攤，供民眾試吃、採買。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

林瑞彥說，今年衛生局續辦「金搖獎」，由食品衛生安全專家及衛生局稽查人員組成輔導、評核團隊，輔導120家飲冰品業者後，篩選出40家業者進行現場評核及進行產品抽檢驗，經過層層嚴格篩選，最終評選出31間優良店家通過評核，今舉行頒獎，盼未來能有更多食品業者加入「食安嘉義隊」，共同打造食安城市。

今（17日）由嘉義市副市長林瑞彥（中）親自頒獎表揚31家「金搖獎」業者。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生局長廖育瑋進一步說明「金搖獎」評選過程，表示是採先輔導後評核方式進行，評選重點包括「環境衛生」、「工作人員個人衛生」、店家有無投保產品責任險、有無參加衛生局核可之衛生講習等項目。

今（17日）由嘉義市副市長林瑞彥（中）親自頒獎表揚31家「金搖獎」業者。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

廖育瑋說，另一項評核特點是針對熱銷或高風險產品進行抽檢驗，每家受評核的業者須通過「食品中微生物衛生標準」的檢驗，這是冷飲常見不合格的檢驗項目，項目包含腸桿菌科、沙門氏菌，如檢驗超標不合格，則從評核名單中淘汰。

廖育瑋說，通過評核的飲冰品店家，會公布在衛生局網站及食安在嘉網站供民眾查詢，不僅能提升優良店家名度，也讓消費者在餐飲選擇上可更加安心，消費者亦可以挑選有懸掛「金搖獎」布條或擺放獎座的優良店家，期許未來有更多業者主動響應，一起發揚嘉義市的飲冰品文化。