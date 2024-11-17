中華隊投手莊昕諺在本屆世界12強棒球賽扮演「拆彈專家」，先後對上韓國、日本2支強隊，讓他經驗值大增，往後在遇到危機時刻不會緊張，反而會更有想法、能靜下心來投球。

之前在U23世界盃時爭莊昕諺曾先發對韓國吞敗，這次來到12強，雖然每一隊的打者都想對決，但特別想對韓國，莊昕諺在預賽首戰成功「圓夢」，對韓國隊就曾上場「拆彈」。

當時中華隊6比2領先，莊昕諺在6局上1出局二壘有人登板，讓尹棟熙敲出三壘滾地球出局，最後K掉朴東原，守住領先優勢。

但莊昕諺賽後坦言，自己當下登板時很緊張，「腳都在抖」，昨天8局上再次站上投手丘，在2人出局、三壘有人的情況登板，讓紅林弘太郎敲出右外野飛球出局。

莊昕諺說：「昨天登板時是落後的情況，沒有像第1天對韓國時那麼緊張，昨天心情比較輕鬆，自己就是放輕鬆投。」尤其是讓自己在完全不知道對方打者的情況下，反而可以更放開來投，也不會因為知道誰強誰弱去想太多。

2度登板遇上日韓強隊，他認為日本打者纏鬥性更高，對韓國比較不能失投，「只要失投就會被打，尤其是對到4、5棒。」他認為，這次12強2次登板對自己來講收穫很多，未來自己在遇到危機時能更靜下心投球，腦袋也會更有想法。