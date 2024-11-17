中華隊16日以1比3不敵日本隊，吞下本屆世界12強棒球賽首場敗仗，也是面對日本全職業隊8連敗，但比賽過程中所有球員都拚盡全力，表現獲得球迷肯定，外野手陳晨威在3局上賣力接球撞在全壘打牆上，把大巨蛋全壘打牆都撞破，好在並無大礙，他也續留場上拚戰，今天也繼續擔任中華隊開路先鋒。

今天賽前被問到身體狀況，陳晨威說：「我（背部左半邊）沒有怎麼樣，但牆有怎麼樣。」3局上日本隊辰己涼介敲出左外野深遠飛球，陳晨威一路往後去追球，他賣力一跳撞上全壘打牆，可惜沒能接到並倒地了一段時先，防護員緊急衝上場關心，好在並無大礙。

陳晨威這一撞直接把全壘打牆上的廣告帆布及大巨蛋全壘打牆的海綿撞出一個大洞，「我有感覺好像變硬一點，可能因為帆布的關係，當下有快到牆的感覺，有做一點緩衝，不然直接撞上去的話可能就不會這麼簡單。」

9局上辰己涼介又敲出外野飛球，「台灣隊長」陳傑憲一路往後追，上演精彩美技完成接殺，陳晨威在最近距離親眼見證美技，「我本來以為會over，旁篇看的視角感覺接到機率不大，沒想到會接到，跟我天差地遠。」

中華隊外野3人組在前2戰贏球後都有慶祝動作，陳晨威表示，第1場並沒有特別講好要做動作，後來有提早講，「其實只要贏球、氣氛對了感覺就很好，不會因為平時不同隊，就是團結一起的感覺。」