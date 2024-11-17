韓國女團BLACKPINK（BP）泰籍成員LISA今（17日）下午5點在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，是她首度以個人身分來台開唱，吸引萬人朝聖，單飛後吸金功力依舊驚人，她以〈LALISA〉火辣開場，穿上短版上衣加上熱褲，大秀小蠻腰和大長腿，立刻讓氣氛嗨到最高點。

距離她上次隨BLACKPINK來台已是1年8個月前，LISA直呼「我非常想念你們，其他今天可以跟你們一起度過愉快的時光」，主持人曾寶儀恭喜她成為《Billboard》雜誌創刊130年，在同一時間橫掃包括美國、加拿大、義大利、日本、韓國等10國封面版本的第一人時，她直呼「是我的榮幸」，聽到台下粉絲的尖叫聲及掌聲，她也不忘用中文萌喊「謝謝」。

LISA透露上次來台，最難忘的就是慶功宴吃到的火鍋，被問到喜歡紅湯還是白湯時，她笑說「我喜歡番茄口味」，台上也端出原味、起司和火腿的蔥抓餅讓她品嚐，她先是俏皮地學「蔥抓餅」的中文外，在吃了一口後也直呼「我喜歡this」，下一道珍珠奶茶，她直接「熟門熟路」地插進吸管，開心說「這個沒有很甜我喜歡」。

LISA送周邊T恤給幸運粉絲。（讀者提供）

活動上，還首度公開了LISA在左手上臂的刺上「Rockstar」的紋身照，笑說「我知道刺青不太好，但我有跟媽媽知會過了，她也同意」，也透露之所以選擇刺上「Rockstar」，不僅是她單飛後第一首發行的歌曲，「算是我一次很重要的回歸，也很符合我現在的心境，這張真的從來沒有公開過」。