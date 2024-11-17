聯合國2005年將11月17日訂為「世界道路交通事故受害者紀念日」，多個路權團體晚間將在立法院前舉辦守夜活動，哀悼過去1年的罹難者。不料，今日上午又發生公車追撞輾斃行人的悲劇，台灣安全駕駛監督聯盟批評，台灣很可能要連續3年道路交通事故死亡人數破3000人，平均每天有8個人因車禍死亡，根本該被視為國安議題。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，聯盟長期關注車輛霸權及行人路權議題，台灣今年的道路交通死亡人數很可能再突破3000人，若真的達標，就是連續3年死亡超過3000人，平均每天有8.2人因車禍死亡，這個數據放眼全球，都是非常驚人的。

林美娜說，台灣在很多進步項目都與國際接軌，沒想到道路安全方面，不只沒有接軌，還處於落後國家階段。在交通人員、意識、環境與政策方面，更慢了日本50年，我國的道路真的堪比殺戮戰場。

林美娜指出，台灣現在同時面臨人口高齡化問題，現在45歲以上人口佔總人口半數，65歲以上人口即將破2成，交通死傷問題已經是國安問題了。她直言，「交通意外」根本不該被稱為意外，這些都是可以預防、被避免的，若政府遲不重視人民不滿，遲早會被民意給反噬。