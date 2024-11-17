為營造更安全、友善的用路環境，高雄市政府新聞局近日特別邀請親子網紅Summer，攜手可愛的雙胞胎湯湯、水水，共同拍攝交通安全宣導短片。新聞局表示，透過輕鬆活潑的親子對話，提醒用路人重視校園周邊行人安全，共同守護學童上下學的寶貴時刻。

高市府攜手親子網紅「Summer」，拍片守護學童交通安全。（高雄市府）

影片中，Summer與湯湯、水水以生動活潑的方式，示範行經校園周邊路口的正確步驟。Summer溫柔地提醒孩子們：「過馬路前要先停下來，看看有沒有車子經過，也要仔細聽聽有沒有聲音。」湯湯、水水則用童稚的語氣呼籲駕駛：「看到小朋友要過馬路，一定要停下來讓他們先走喔！」

高雄市政府新聞局近日特別邀請親子網紅Summer，攜手可愛的雙胞胎湯湯水水，共同拍攝交通安全宣導短片。（高市府提供）

高雄市政府新聞局近日特別邀請親子網紅Summer，攜手可愛的雙胞胎湯湯水水，共同拍攝交通安全宣導短片。（高市府提供）

為了加深民眾印象，影片中更融入活潑的肢體動作，強調「車輛路口慢看停，守護學童安全行」的重要觀念。Summer也特別提醒，無論是開車、騎機車還是腳踏車，經過學校附近時，務必放慢速度，並隨時注意四周是否有行人，尤其是較為嬌小的學童，更需要駕駛朋友多加留意。

新聞局表示，透過短影音宣導，希望將「以人為本」的交通安全理念深植人心。鼓勵所有用路人共同響應「車輛慢看停、行人安全行」的口號，共同營造一個安全、友善的行人環境。