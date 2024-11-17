台水公司第四區管理處將進行壓閥改善等4合1改善工程，預計11月18日上午10點起停水36小時，範圍包括潭子、大雅、北屯等11個行政區，逾22萬戶民眾用水將受到影響，預計19日晚間10點恢復供水。

台水為辦理「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋1000mmSP送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」以及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設∮1350mm管改接工程」等四案聯合停水改善工程，包括潭子、大雅、北屯及北、中、南、東、西、西屯、南屯、烏日區部分區域，將從18日上午10點起停水至19日晚間10點，影響所及達22萬5324戶。

自來水公司因施工需要，將自18日上午10時起至19日下午10時在台中市11區實施停水。（台水公司提供／馮惠宜台中傳真）

台水提醒，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久會產生高溫造成損壞或火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

台水表示，若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。