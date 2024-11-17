世界棒球12強賽17日中華隊出戰澳洲隊，中華隊打線多次在兩人出局後發動攻勢，1局上就有得分進帳，加上7局上林立三分炮增加領先優勢，最終中華隊11比3，加上同日日本7比6險勝古巴，也提前確定B組目前4戰全勝的日本和3勝1敗的中華晉級4強，和A組美國、委內瑞拉一起前進日本東京。

中華隊此役派出2015年12強兩場賽事好頭的郭俊麟擔任先發投手，主投3.2局被敲5安打，僅失1分責失分，並有5次三振、1次四壞保送，自責分率2.45，後面5任後援投手莊昕諺、張奕、林凱威、陳冠宇、吳俊偉接力聯手把關，中華隊投手群送出11張老K，張奕更是6局下3個出局數都是三振拿到。

中華隊這場比賽投打發揮俱佳，還有台北大巨蛋3萬4166名高分貝的加油聲在心理上造成澳洲投手不小壓力，團隊守備也出現2次失誤，進攻端中華隊在兩人出局後都不急躁，靠著保送或安打上壘，隨後的打者再補上適時安打，全隊共擊出15支安打，林立是本戰團隊打擊火力最旺的，包括7局上三分炮，個人全場6打數5安打貢獻4分打點，潘傑楷4打數2安打1打點，曾頌恩雖僅1支安打，卻是帶有兩分打點的二壘打，全場跑回3分的隊長陳傑憲三次保送上壘，陳晨威6支3、跑回2分。

澳洲隊這場比賽換投決定迅速，總共用了9名投手，也合力送出12張老K。

1局上先攻的中華隊兩人出後陳傑憲獲保送上壘，並把握時機盜上二壘，隨後此役回到第4棒指定打擊的曾頌恩也保送上壘，第5棒潘傑楷在得點圈有人的情況下適時敲出安打，陳傑憲回到本壘得分，中華隊1比0率先得分。

2局上中華隊首位打擊的李凱威也選到保送，並靠澳洲先發投手紐柏恩（Mitch Neunborn）的暴投站上二壘，控球上遇到麻煩的紐柏恩也在投了42球後、撐不到3局就退場，由有小聯盟資歷、身高203公分的甘迺迪（Jon Kennedy）接替投球任務，陳晨威的內野彈跳球讓甘迺迪不易處理，陳晨威順利上壘，中華隊一、三壘有人，接著林立安打建功，中華隊2比0追加分數。

4局上中華隊江坤宇觸身球上壘，澳洲隊換上此役第4任投手、在墨西哥聯賽打拚的左投索普（Lewis Thorpe），江坤宇雖然在隊友陳晨威飛球出局後來不及回到一壘出局，形成兩人出局，跟著林立安打上壘，期待能開啟中華隊另一波攻勢，並靠著速度盜上二壘，隨後陳傑憲保送也站上壘包，曾頌恩敲出帶有兩分打點的二壘安打，中華隊4比2領先。

5局上中華隊再一次於兩人出局後出現機會，開路先鋒陳晨威靠著快腿跑出內野安打，這時澳洲隊換上第6任投手麥格拉斯（Dan McGrath），林立敲出個人本戰第3安，中華隊一、二壘有人，隊長陳傑憲補上安打、陳晨威回本壘得分，中華隊5比1再拉開分差！

7局上中華隊攻勢再起，1出局後張政禹、陳晨威連續安打，這場比賽打擊狀況最好的林立大棒一揮三分炮，8比1繼續擴大分差，本屆12強至今4場預賽，中華隊每場都有全壘打。

9局上中華隊同樣兩人出局後出現得分機會，林立安打、陳傑憲保送上壘，代打吉力吉撈·鞏冠三分全壘打為中華隊增添保險分，11比2大幅領先，現場氣氛再次沸騰，9局下終結者吳俊偉雖掉1分，不過中華隊領先保險夠多，11比3留住勝利。

12強棒球賽中華隊17日出戰澳洲隊，由郭俊麟擔任先發投手。（劉宗龍攝）