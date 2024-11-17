俄烏全面戰爭持續接近三年，烏克蘭的抗戰意志令人驚訝，他們也在戰火中持續研發自製武器，在實戰上也獲得極好的效果，這令愛沙尼亞當局對烏克蘭的武器感到興趣，希望能與烏克蘭政府達成採購協議。

防衛新聞(Defnese News)報導，根據烏克蘭法律，該國的國防公司研發的全部產品，有義務部部交付給烏克蘭武裝部隊，因此就目前的法令，烏克蘭武器不能出口。但是既然愛沙尼亞主動提出採購興趣，那麼該國的法令可能會出現改變，現在已傳出國會議員、政府官員正在討論「如何與盟友分享國防業產品」，因為軍武交易從來就不是單純商業行為，甚至包含了軍事互信與結盟的意義。

愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾(Hanno Pevkur)上個月訪問烏克蘭期間表示，愛沙尼亞軍方會烏克蘭自製的各種武器都感到興趣，其中包括由基輔國家設計局開發的R-360「海王星」亞音速巡航飛彈。前年，該型飛彈超過設計性能，擊沉射射之外的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」而震驚世界，同時也讓人們看到烏克蘭自製武器的威力。

愛沙尼亞國防部發言人雷巴內(Eleka Rugam-Rebane)表示，這些武器的「價值和品質已通過實戰考驗，這是最大的優勢。或許兩國可以擬定雙邊協議，達成外交盟約，如此就可以向盟國提供武器。」

她說：「如果達成共同協議，出口禁令就不會構成障礙，這種合作將使愛沙尼亞和烏克蘭雙方的國防工業都同時受益。」

對烏克蘭來說，愛沙尼亞的請求既是對烏克蘭國防工業的肯定，也是對該國的經濟極有助益。即使部分放寬出口禁令，也可能為正在對抗俄羅斯持續入侵的烏克蘭經濟，帶來大量收入。 9 月 5 日，烏克蘭國會議員楊琴科(Halyna Yanchenko)在最高拉達發表演說時表示，該國國防部門如果可出口軍品，每年能夠生產價值約 200 億美元的外匯。

她提到「與此同時，國家只能以 60 億美元購買武器，其中包括從國外購買。我們希望降低出口限制，以推動戰略產業的發展。」