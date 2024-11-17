2024世界棒球12強錦標賽13日起在台灣舉行B組預賽，其中最受矚目的韓國球星金倒永，不僅擁有「怪物新人」稱號，還是啦啦隊新星李珠珢的緋聞男友，不僅人帥又會打球，就連應援曲都超級洗腦，也讓台灣球迷聽完後徹底愛上，不由自主跟著哼唱。

現年21歲的金倒永，目前效力KBO韓職球隊起亞虎並擔任三壘手的位置，表現相當出色，此次來台參與國際賽事也繳出十分亮眼的成績單，在日前對戰古巴時，繳出單場雙響炮，獨自1人帶領韓國隊迎接勝利。

而在日韓大戰中，金倒永的應援曲在強大的韓國球迷熱情高喊下，「金倒永，充滿力量地擊出吧！為了韓國的勝利，哦哦哦~ 哦哦哦~ 擊出吧！」響徹整座大巨蛋現場，彷彿一站上打擊區，就為韓國隊帶來無限希望，熱血又感動的氛圍，也成功在台灣坐擁人氣。

不少網友在Threads上分享，大家齊唱金倒永應援曲的畫面，紛紛留言大讚：「聽完真的好想去韓國看一場體驗看看」、「真的好聽，而且韓國人真的很團結」、「金倒永真的好洗腦」、「超爆洗腦！聽到都會跳都會唱了。」