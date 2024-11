英倫經典天團Take That 接招合唱團17日晚間在高雄流行音樂中心帶著世界巡迴《Take That - This Life On Tour 2024》完售開唱,超過4,500人一同共襄盛舉,迎接Take That睽違17年後再度登台,同時也是團員們首次南下高雄開唱,讓樂迷們激動不已,難以置信夢想再度成真!

Take That一抵達機場就被大批歌迷熱情包圍,團員們超親民有求必應,簽名、自拍樣樣來,興奮之情明顯可見!今晚三位成員Gary Barlow(蓋瑞巴洛)、Mark Owen(馬克歐文)及Howard Donald(霍華唐納)一開場先帶來熱血的〈Greatest Day〉現場尖叫聲立刻掀翻屋頂,Gary Barlow開心大喊「晚安,高雄,讓我聽到你們的聲音,準備好一起唱了嗎?」;從洗腦金曲和歷年懷舊代表作一首都沒少外,人氣王Mark Owen不改幽默本色,直接拿出筆記小抄現學現賣,超有誠意中文問候「晚安,高雄!你們好嗎?我們是Take That 謝謝」演出近90分鐘,超過18首歌,高流宛如化身大型KTV包廂,喚起不少粉絲的青春回憶!

被BBC冊封「Take That是繼The Beatles披頭四合唱團後,最受歡迎的英國樂團」堪稱英倫男團始祖Take That,一出道首支單曲〈Do What U Like〉裸上身養眼音樂錄影帶,瞬間擄獲了無數少女歌迷的心,再到近期歡慶30週年的巔峰之作《Everything Changes》狂賣全球超過300萬張,這一路也譜出稱霸排行的招牌傳唱曲〈Back for Good〉、芭樂情歌〈How Deep Is Your Love〉、氣勢滂薄的〈Patience〉、重返榮耀的

〈Greatest Day〉等。好評不斷的世界巡迴《Take That - This Life On Tour 2024》至今已超過70多場實力演出,橫跨歐洲、中東地區、亞洲,包括今晚在高雄流行音樂中心完售開唱。

今晚從氣勢如虹的開場曲〈Greatest Day〉三人站在巨型「Take That 」標誌Logo下,帥氣展開美好一晚,華麗舞台宛如一場歌舞大秀,接著首首連發的不敗神曲,像是重返90年代搭配浪漫薩克斯風〈Everything Changes〉、紅遍大街小巷的抒情曲〈How Deep Is Your Love?〉、Gary Barlow自彈自唱〈A Million Love Songs〉、回歸冠軍曲〈Patience〉一開口現場熱烈掌聲,觀眾也隨著音樂一同大合唱,最暖的高潮橋段則是巡迴的主題曲〈This Life〉,演唱前Gary Barlow先開玩笑說「我們都待在飯店裡休息,沒做什麼事情,但Mark可是有去逛街採買名產,我們來看看有什麼?」三人驚喜地把血拚戰績的台味伴手禮搬上台,包括揚名國際的珍珠奶茶、接地氣的藍白拖、童年玩物小豬撲滿跟有阿嬤袋之稱的「茄芷袋」等小物,三人一搭一唱對話、寵粉送周邊甚至互動大合照,逗得台下歌迷笑呵呵,最後在催淚三部曲〈Back for Good〉、噴灑紙花〈Never Forget〉、手機燈海〈Rule the World〉引來全場觀眾感動落淚,跟著激動大合唱,場面動容結束這美好的一夜,Gary Barlow深情道謝全場「最重要的就是謝謝你們,謝謝你們來參加這場演唱會,我們還會再相見的!」讓今晚到場的接招粉們一片叫好留下無限感動。