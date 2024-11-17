實境節目《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作。《老少女奇遇記》繼第一季走訪全台各地尋找觸動人心的故事之後，第二季為實現3位影后想在海外工作的夢想，拍攝團隊前往日本4個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人作為第二季的核心。今（17）日楊貴媚、嚴藝文前往高雄舉辦見面會及影城試片會，特地邀請到台鋼雄鷹的球員曾昱磬和啦啦隊女孩Wing Stars的恬魚、黃澄澄、一粒、艾琳、JC、玖玖、毛毛、米亞一起搶先看第3集，2位台灣少年赴日追棒球夢，他們的努力和父母的不捨都讓觀眾相當感動。

由於高雄試片會播出的是《老少女奇遇記2》第3集，節目中3位主持人拜訪2位在高知中央高校的棒球體育生「國善」和「喬恩」，2位都是在日本打拚，只為追夢的高中生，在節目中楊貴媚、嚴藝文和鍾欣凌都因為2個孩子獨自在異地努力的辛苦而落淚，台鋼雄鷹的球員曾昱磬在映後分享自己也曾在高知中央高校努力的過程，「剛剛硬撐著沒哭出來，但會想到當時在訓練的時候，因為疫情的關係，3年只回家一次，會選擇去高知中央高校不只是想打棒球，還想學一技之長就是日文」，試片會現場皆因棒球追夢少年而淚流不止。

楊貴媚、嚴藝文一同出席QA環節。（桂田文創、桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚分享，自己在高知最有感觸的除了第一集會看到的辣椒油洪大姐之外，就是在高雄場試映的棒球好手黃國善和謝喬恩，「當我們走到棒球訓練場，看到2個孩子從黃土中奮力爬起，臉上和身上都是泥土粉塵，那一刻我就已經開始心痛，無法想像他們的父母得花多大的勇氣才能放手把孩子獨自飛到日本高知來，做最嚴格的訓練？看到這個景象真的是心疼到不行」，嚴藝文也回顧當時讓很少落淚的她眼淚潰堤的關鍵，「當我看到喬恩不斷回頭尋找爸媽身影的時候，我的眼淚就真的失控了」。

《老少女奇遇記2》高雄試片會現場響起此起彼落的笑聲和啜泣聲，在映後QA環節有不少觀眾邊落淚邊分享觀後心得，一位來自高雄的國小生弟弟分享：「我覺得很好看，今天跟媽媽一起來追星。」一旁的媽媽爆料弟弟是楊貴媚的粉絲。另一位高雄媽媽說：「看到姐姐們為孩子們著想、寫名字在球服上、運送家鄉的零食、和爸媽真情流露的對談，身為家長真的很感動，希望自己的孩子也能被這樣溫柔對待。」觀眾真情的告白和分享，讓楊貴媚和嚴藝文都紛紛拭淚，楊貴媚坦言以往都是用電影或是影集的角色和觀眾見面，這次能夠以實境節目的方式近距離和觀眾互動，她感到相當窩心和感動，嚴藝文也認為真情流露就是實境節目迷人的地方。

楊貴媚、嚴藝文與粉絲們拍照。（桂田文創、桂田文化藝術基金會提供）