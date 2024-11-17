綠舞國際觀光飯店金蛇年推出「2025新春正月」住房專案，即日起至12／31提前預訂享85折早鳥優惠。

入住「2025新春正月」住房專案換穿經典浴衣體驗不一樣的走春裝束，與家人好友共度美好佳節。（綠舞飯店提供）

入住三天兩夜更享有75折訂房優惠，入住換穿唯美經典浴衣，與可愛的園區萌寵近距離互動，暢遊5.7公頃日式主題園區， 1／28-1／31（除夕－初三）現場年景佈置讓住客感受新春濃厚氣氛，還有各種有趣遊戲攤位同樂。

新春精彩活動不間斷，大年初一（1／29）邀來舞獅團表演與住客們拜年賀新春，祝福大家蛇年行好運，在綠舞飯店一起團聚歡度新春佳節。

綠舞飯店「金蛇獻瑞喜迎春」中式春節圍爐即日起開放預訂，圖為形象參考圖。（綠舞飯店提供）

春節除夕至初三（1／28－1／31）綠舞飯店各廳推出春節餐飲讓大家大快朵頤，親朋戚友多人齊聚首推「金蛇獻瑞喜迎春」 中式圍爐宴；日光璽舞 壽喜燒．割烹春節期間，推出道道驚喜又精彩的Omakase無菜單料理，主廚將當季產物發揮精湛廚藝與巧思為客人打造絕佳的舌尖饗宴，無菜單料理需於用餐七日前預訂。

西餐愛好者推薦在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享受美食及美景，每位用餐加贈爐烤龍蝦半隻，寓意龍馬精神好意頭。

春節期間入園用餐，順道暢遊日式園區走春納福，欣賞禪意景緻及療癒萌寵，體驗溫馨團聚時刻。