台劇《影后》播出後，殘酷揭露演藝圈血淋淋現實一面，不少劇情令觀眾認為是在影射真實事件，掀起討論。日前劇組一起上小S主持節目《小姐不熙娣》，導演嚴藝文透露在找楊謹華飾演的「周凡」角色演員時，思考很久，小S一聽好奇問有沒有考慮過她，怎料，卻慘遭到嚴藝文打槍。

嚴藝文帶著《影后》演員們一起上小S節目，談到選角內幕，嚴藝文表示楊謹華的角色她很認真的想過一輪，小S急忙問：「有我嗎？有我嗎？那個名單裡」，嚴藝文坦白地說：「沒有」，小S露出尷尬笑容問：「為什麼？是因為我主持人的色彩太鮮明嗎？」嚴藝文則解釋：「有一點，因為大家看到妳就會覺得是小S」，認為在這樣的情況下，要變成一個角色，可能要花更大的功夫。

嚴藝文坦言想找真正專業的演員，所以沒有考慮過小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

聽完後，小S反駁：「可是我也有演過幾齣戲呀！」嚴藝文表示她知道，不過因為這個角色她也很緊張，負擔滿大的，「所以我會希望說都是...就是我不要操那麼多心，我還要去跨越這個」，小S聽完則直言：「白話來講，妳想要找真正專業的演員」，嚴藝文尷尬大笑後回覆：「Yep！」，讓小S瞬間露出大受打擊的樣子。

不過在另外一位女演員謝盈萱身上卻是完全不同狀況。小S好奇問嚴藝文，明明有很多角色，會不會心裡一直有一個位置是留給謝盈萱的，每一部戲都要有她，嚴藝文則大方表示：「其實基本上是有的」，謝盈萱聽到後露出開心又有點害羞的表情，讓小S不客氣吐槽：「妳不是很酷的女生嗎？在那邊給我撒嬌什麼」。