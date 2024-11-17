隨著電腦成為大眾日常辦公工具，如何打字就成為基本技能之一。一位網友近日表示，過去倉頡、嘸蝦米輸入法可以說是民眾打字的熱門選擇，如今卻幾乎在年輕人世代式微，讓他忍不住好奇，「嘸蝦米和倉頡是怎麼沒落的？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，兩種輸入法都需要另外記憶，不像新注音可直接接軌國小所學，另外嘸蝦米還須收費，因此成為新注音轉為主流的關鍵。

原PO在PTT發文表示，他聽說倉頡和嘸蝦米輸入法跟新注音相比相當好用，但現在的年輕人幾乎只會新注音，讓原PO忍不住好奇，「嘸蝦米和倉頡是怎麼沒落的？」

對此，許多人紛紛回應，「學校都在教ㄅㄆㄇ，無敵的吧」、「注音不用另外開課程教」、「注音其實也很麻煩，單純就是台灣國小有先學注音，可以無縫接軌最直接，其他輸入法都得重學相對邏輯或背字根」、「新注音不用學」、「跟從小就學的注音比…倉頡嘸蝦米就是反直覺要另外背的東西」、「人生有太多事情需要學習，沒必要為了快速再去學一個輸入法」。

另外也有網友指出，嘸蝦米輸入法需要花錢另購、沒有內建，也成為劣勢之一，「嘸蝦米要錢先輸一半」、「嘸蝦米就輸在要花錢…」、「嘸蝦米要錢，公司不給裝」、「收錢，要沒落最快的方式就收費啊」、「不免費就是會走向沒落」。