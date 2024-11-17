服裝設計師林姓男子今年5月到嘉義市政府大樓繳完稅後，因感到「心神舒坦」，在市府10樓頂樓廣場脫光光「曬鳥」遊走，一名女子撞見大驚失色，市府人員獲報後警，嘉義地方法院簡易法庭依公然猥褻罪，判處設計師林男罰金6000元，得易服勞役，緩刑2年。

嘉義地院簡易判決書指出，林男今年5月10日上午到嘉義市政府辦理納稅事宜後，搭乘電梯到10樓廣場後，疑見四下無人，竟脫光衣物，裸露生殖器涉公然猥褻，被一名女子撞見後，林男立刻逃離現場。

事後警方循線找到這名設計師，他卻矢口否認，因有目擊證人及監視畫面佐證，林男仍被法辦，直到進入法院準備程序時才坦承犯行，聲稱是看到廣場寬闊而感心神舒坦，才會脫光光。

法官認為林男在日間辦公時間脫光露鳥已涉公然猥褻，因犯後態度尚可，無前科，自述碩士畢業、為服裝設計師，量處犯公然猥褻罪，處罰金6000元，得易服勞役，以1000折算1日，緩刑2年。