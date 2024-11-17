公視旗艦益智節目《一字千金筆武英雄會》17日播出第17季季冠軍賽，「一字雲宇宙」單元週冠軍紀錄保持人「東納」謝秉儒，終於首次「露臉」，與主持人曾國城相見歡。曾國城從過去12周賽事，就持續關注「東納」，一見面就誇讚東納：「中文底子好，很優秀！」

「一字雲宇宙」有來自世界各國的中文愛好者，以虛擬分身進行挑戰！謝秉儒打敗了各國5百多名玩家於季冠軍賽進棚參賽，實力堅強，備受矚目。曾國城祝福「外卡」進來的他：「『東納』就是你的幸運之神，希望他繼續保佑你，加油！」東納也創下《一字千金》開播10年以來全新紀錄，國立師範大學華語文教學系副教授陳嘉凌激讚：「『東納』很特別，答題真的非常地快！讓人印象非常深刻！」

謝秉儒畢業於彰化師範大學公共事務與公民教育學系公共事務組，曾任捷運司機，現職台北市環保局清潔隊員，自國小至大學字音字形比賽均獲得前三名佳績，更是《一字千金》的忠實觀眾，狂刷各集題目。曾國城好奇：「為什麼取名為『東納』？」謝秉儒說，因為喜歡西班牙網球選手納達爾，他期許自己秉持運動家的精神，成為東方的納達爾，於是取名為「東納」。他也以「戰戰兢兢」形容參賽的心情，他說：「從參加〈一字雲宇宙〉以來就是這個心情，謹慎面對每一個題目，該有的實力要發揮出來！堅持到最後！」

季冠軍賽比拚「字力測驗」、「似是而非」、「東拼西湊」、「洞築機先」4個關卡，賽程精彩刺激。在「東拚西湊」要淘汰3位參賽者，只留下最後2位角逐季冠軍，尤其緊張，參賽者在題目部件的上下左右的空格中，分別填入含有文字部件在上下左右的一字，以40秒作答，共3題。「東納」謝秉儒沈著應戰、不疾不徐，持續保持前兩位答完題，有的參賽者因無法在時間內完成作答而將得分逐漸拉開。到底最後誰能晉級最後一關？令人期待。