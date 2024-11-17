韓國女團BLACKPINK（BP）泰籍成員LISA今（17日）在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，儘管這次只是見面會形式，仍特別帶來12位舞者，獻唱〈LALISA〉等5首歌，讓現場氣氛嗨翻，不過演唱到〈NEW WOMAN〉時，似乎麥克風出現了問題，她不忘先用英文請粉絲稍等，「抱歉，請等我一下」，調整完後再上台帶來〈MOONLIT FLOOR〉、〈MONEY〉。

除了80分鐘的正式演出外，LISA貴為走遍各大紅毯的時尚寵兒，活動前也特地舉辦了「紅毯活動」，請到場的粉絲穿上黑色或白色像大明星一樣走紅毯，並由LISA看完之後選出5個最佳造型上台和她解釋創作理念，最終優勝者則是來自高雄的變裝皇后Rico，獲得合照簽名拍立得，他以LISA在〈NEW WOMAN〉中的黑天鵝造型，令全場驚豔不已，他上台後也激動表示，因為LISA實在太美，讓他差點暈倒在台上，一席話逗笑全場。

此次亞巡「LISA Fan Meetup in Asia」每2天就舉行一場，自上週一（11日）從新加坡出發，已陸續飛往曼谷、雅加達，今晚結束高雄場後，下週二的香港將是最終站，台灣也是唯一在週末舉辦、粉絲不用特別請假的場次，可說是相當幸運，而她短短10天內就跑完5個城市，也採取之前BLACKPINK演唱會坐私人飛機趕場的方式，演出前一天抵達小港機場時，更出動8輛保母車護駕，足見她的巨星排場。