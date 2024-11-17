《喝酒吧！笨蛋》在金馬影展播出前兩集，17日導演樓一安與主演莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、陳家逵、王渝萱、鄭志偉等人接受媒體訪問，莫子儀劇中飾演調酒師，為此他跟著調酒顧問鄭亦倫實習一年，不過他卻被爆料，因為對細節太龜毛， 「惹毛」美術組的同仁。

鄭亦倫讚莫子儀為了演好角色，相當認真，甚至還跟到海拔2700公尺的山上去採調酒素材，「如今調酒實力已是調酒師水準」。不過一旁樓一安就爆料：「小莫真的很龜毛，有時候其實惹毛很多導演組、美術組，他所有東西都要真的，也要求他自己所有調出來的都是真的。」

莫子儀說，因為酒吧待久，轉個頭都知道牆上酒的擺設哪裡不對，有時候為了方便，劇組會用果汁代替酒，都會被他說「顏色濃度不對」，這讓美術組吃了不少苦頭，但他解釋：「我會覺得拍職人劇要對得起調酒師，要獻出最大的誠意。」

莫子儀被爆拍攝時因為太龜毛，讓劇組同仁吃了不少苦。（陳俊吉攝）

鄭亦倫補充，調酒師很多動作需要累積訓練，他會每天來酒吧兩三小時練習，有空就會坐吧檯，喬裝成客人做筆記，「我第一次看到這麼認真的演員」。同時也分享，莫子儀已經到了調酒師的專業水平，因此還會把調好的成品送給酒吧客人喝。

樓一安也另外分享，由於楊貴媚實際上完全無法喝酒，美術組拍攝時很麻煩，「媚姐喝下去之前要喊卡，換成一個沒酒精的，這過程其實很麻煩，但美術組還是能完成，滿厲害的」，不過他直言，也因為莫子儀的龜毛，讓他們在後期都不太需要花時間做加工。