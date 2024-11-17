聯合國第29屆氣候峰會（COP29）於亞塞拜然（Azerbaijan‎）召開，國泰金控總經理李長庚率隊親赴亞塞拜然，再度擔任COP重要周邊會議「世界氣候峰會（World Climate Summit，WCS）」的開場講者，17日以「促進系統性改變擴大氣候金融與自然解方」為題發表開場演講，具前瞻性與全方位洞見的觀點獲現場各國來賓熱烈迴響。

李長庚演講時表示，面對氣候變遷與生物多樣性喪失的危機，全球正面臨前所未有的挑戰，因系統性改變迫在眉睫，如同第一次工業革命的蒸汽技術，到數位化、智慧化引領的第四次工業革命，徹底改變人類的生活方式、社會結構。

如今邁向淨零轉型發展，李長庚表示，需來一場「氣候工業革命」、「自然工業革命」，才能促成能源、循環經濟、自然解方、科技應用等領域結構性與系統性轉型，另一方面，此改變勢必對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，如何打造公正轉型機制亦是課題之一，期盼透過與各組織領袖相互交流、學習，促成台灣、亞洲乃至全球的氣候金融解方發展。

李長庚指出，近年來在COP議題探討上，均可見「金融（Finance）」的蹤影，今年COP29最受矚目的議題便是氣候金融，也被稱為「金融COP」，顯見金融機制落實氣候目標時扮演關鍵作用，如今全球重視金融業如何有效支持氣候韌性相關專案，關鍵是跨領域整合及多元融資途徑，將每一份資源放到正確的位置，針對不同專案對應不同風險偏好、規模的資金，即媒合資金的供需者，亦需找到了解問題、商業模式與技術的人，才有機會讓氣候金融解決方案落實，甚至往商業化的擴展模式邁進。

除將資源放在正確位置外，亦可透過創新金融模式與工具找到合適的資金。李長庚觀察，目前已有「混合金融、轉型金融、影響力投資、績效給付（pay for success）債券」等多元創新金融模式，皆有不錯的進展，有助於建立市場信心，金融機構可善用創新金融模式與工具加速學習，更能了解風險，才有機會為永續轉型投入更多的資金。

李長庚也分享國泰金控在氣候金融上的努力與成果，國泰金控管理資產超過4000億美元（約新台幣12兆元），客戶人數達台灣人口的63％，迄今投入氣候行動逾10年，從國際倡議、自身營運、低碳投融資、商品服務到商品碳足跡等，從上到下積極推動，包括2011、2016年分別承作台灣首件太陽能與離岸風電融資，促進再生能源發展，且進一步從放款拓展到投資，設立全台首檔以永續為主題的私募基金，並承諾2050年全球營運據點100％再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。

國泰根據國際標準如全球氣候變遷投資聯盟（Global Investor Coalition on Climate Change， GIC）低碳投資登入平台（Low Carbon Registry，LCI）等經驗，定義低碳產業等永續主題的投資與貸款，國泰金控已投入永續相關投融資金額總計超過500億美元（約新台幣1.6兆元），低碳投融資金額超過103億美元（約新台幣3305億元），展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。

李長庚在演講尾聲以台灣網路流行語「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」幽默表達，「投入氣候解方的每一分錢並沒有不見，而是變成我們更美好的永續未來」，呼籲更多企業與金融機構積極參與及加速行動，唯有世界團結，才能為永續創造更具深遠的影響力。國泰相信，藉由國內外產官學界共同努力，透過公私協力模式，就能匯聚成一股改變環境、促進淨零轉型的正向力量，攜手邁向2050淨零的美好願景。