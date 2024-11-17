台中樂成宮旱溪媽祖正殿重修100周年暨文史館落成，17日舉行揭牌，藍綠人士到場祝賀，廟方當場捐贈台中市政府救護車、備勤車、復康巴士等，市長盧秀燕感謝樂成宮捐贈千萬元物資，林右昌代表總統賴清德到場祝福。

市長盧秀燕表示，感謝樂成宮慷慨解囊1000萬元，捐贈公務車輛，救護車提升患者到院前緊急救護品質及救災救援效率，另復康巴士讓身障朋友交通便利安全，她表達祝福與感謝，盼更多社會大眾共襄盛舉、投入做公益。

樂成宮董事長何敏誠說，除捐贈台中市公務車輛，另祈福法會率先其他宮廟，為市政重大建設進行祈福，舉例發生於台中捷運2023年5月間發生建案吊臂砸入車廂，釀1死15傷，何說，連「捷運」都被天上掉下一物給砸中，「要人也要神」更祈求國泰民安、風調雨順。

民進黨祕書長林右昌與同黨立委何欣純一同受邀參加，林感謝樂成宮董監事長期對台中的貢獻，傳達總統賴清德的祝福感恩。適逢樂成宮正殿重修100周年慶，藍綠人士一同為文物館剪綵揭牌，氣氛融洽。

針對「拜習會」習提出大陸有4條紅線，其中1條就是台灣問題，「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容；立法院副院長江啟臣說，北京跟華府都有他們堅持的主張，但他拜了旱溪媽祖後，感受媽祖給他一個堅持，就是正視中華民國的存在，自然國泰民安。

樂成宮創建於1753年是國定三級古蹟，迄今逾270年歷史，是第一座由民間自主發起募資等建的媽祖廟，主祀旱溪媽，為因應日益增加信眾，地方仕紳推動重建工程，由漳州派名匠陳應彬主持正殿重建工程，於1924年重建完成，昨日舉行重修百年慶，吸引信眾熱情參與。