台南龍崎182線「水桶彎」附近路段29公里處，不敵凱米颱風及後續豪雨沖刷，8月17日邊坡擋土牆大規模崩塌，工務局立即搶通並爭取經費施做新擋土牆，但崩塌障礙物占據車道，現仍維持封閉，4線道變2線道；由於182線往來車輛不少，當地里民跟用路人不解「3個月了，排除障礙物有這麼困難嗎？」

龍崎182線29公里處邊坡擋土牆8月17日崩塌後，用路人好奇障礙物怎都不清？工務局也說明，已在爭取經費施作新的擋土牆，至於現地仍需要防護。（曹婷婷攝）

對此，工務局也解釋，之所以沒有全面清除邊坡擋土牆障礙物，主要是考量整面擋土牆面積大，上方仍有土石，萬一全部清走，土石卻仍繼續滑落，反而更危險，目前路面上的土石堆其實是多一層「防護」，能阻擋土石落下。

龍崎182線29公里處邊坡擋土牆8月17日崩塌，目前該路段仍封閉車道，4線道變2線道。（曹婷婷攝）

182線是高雄內門往返台南龍崎必經之道，龍崎當地里民及不少用路人近來都反映，擋土牆崩塌過了3個月，路上障礙物何以遲遲不清除？有里民得知工務局已在爭取經費中，但也認為，「建設可以好好設計，但排除障礙物有這麼困難嗎？」也有用路人表示，經過水桶彎後，就會遇到該崩塌處，「4線道變2線道，感覺蠻危險的。」

工務局說明，182線擋土牆崩塌處主要是在29K處，但其他包括25K、28K等共計4處必須修復，由於擋土牆損壞狀況無法靠補強就能完成，必須新建擋土牆，所需經費至少4000萬元，目前已委請顧問公司規畫設計，預計本月底就會完成設計，後續完成審查後，就會辦理招標，希望年底前順利完成招標，明年動工。

針對路面障礙物迄未清理，工務局也解釋，主要是基於防護考量，且也考量近期頻有颱風、降雨，擔心加劇邊坡遭到沖刷又釀災，現階段維持現況，至少能避免土石持續落下。