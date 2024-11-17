2024世界棒球12強，昨（16日）上演激烈的台日大戰，雖然最終中華隊不幸以1:3落敗，但台灣英雄的奮鬥精神，仍讓球迷們相當感動，不得不佩服日本武士隊「侍Japan」的頂尖實力。賽後，最強應援團們也走向外野和日本球迷們鞠躬致意，溫暖的舉動也獲得外媒大幅報導。

昨日，中華隊投手群表現優異，把強大火力的日本隊壓到只拿3分，野手還頻頻化解對方攻勢。不過日本隊的投手群強到可怕，直到第7局才被中華隊替補上陣的戴培峰敲出一發陽春砲。

眼看只剩下2分差，中華隊還逼到日本隊最強守護神大勢登場，雖然最終落敗，但相信中華隊的好表現，對球迷來說已經是超過100分的表現。賽後，台灣最強應援團也帶著全場34882人齊唱「Team Taiwan！」希望把士氣帶到下一戰。

強大的氣勢也讓日本隊球迷相當震撼，但更令人感動的是，6位應援團團長也親自走到球場外野，向日本球迷們鞠躬致謝，而日本球迷也給予掌聲回應，紛紛齊喊：「台灣加油！」台日友好的互動畫面，不僅在Threads、X社群平台上廣傳，還獲得各大日媒報導。

中華隊最強應援團親自走到外野和日本球迷鞠躬致意。（圖／Rina謝艾娜經紀人授權提供）

據《THE ANSWER》報導，台灣人的舉動讓人印象深刻，無論是日本還是台灣人，大家都一起站起來為雙方球員的精彩表現鼓掌。就連來台轉播賽事的日本球評里崎智，也忍不住感動形容，台灣球迷就像在表達「這是一場好比賽」、「令人感動的一幕！」