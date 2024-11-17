宜蘭冬山鄉長林峻輔16、17日親率馨山茶園、明星茶園及青山茶園的茶農，赴東京參與「2024大田台灣節活動」，大力推展通過國際SGS四百多項無毒檢測合格的台灣優質冬山茶，受到日本當地民眾的喜愛與讚賞。林峻輔希望透過國外推廣活動，讓冬山茶香飄香海外，讓世界看見冬山。
冬山鄉此次國外參訪活動受大田區長、桶川市長、議長及多位議員支持，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長張淑玲，亦於活動前一日為冬山鄉加油打氣。活動開幕時，林峻輔受邀上台致詞時，表示非常感謝受大田區台灣週之邀，讓冬山好茶有機會分享給日本朋友。
林峻輔說，台灣宜蘭好山好水，冬山鄉更是觀光資源豐富的重要城鄉，不僅出產好茶，一年四季都有精彩的活動，歡迎日本朋友到台灣宜蘭旅遊，一定會用最熱情的心來友善接待大家，也期許透過茶文化、飲食文化，不僅讓台日友好，也能共同推動觀光產業，與冬山鄉建立更深厚的情誼。
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