世界棒球12強B組預賽，17日中華隊面對澳洲隊，在全場3萬4166名球迷加油下，中華隊11比3取勝，和同日擊敗古巴的日本一起晉級4強，來透過精彩照片重溫中華隊帶來的熱血。

12強棒球賽中華隊17日出戰澳洲隊，由郭俊麟擔任先發投手。（劉宗龍攝）

12強棒球賽中華隊17日出戰澳洲隊，潘傑楷1局上適時安打，送回球隊第1分。（劉宗龍攝）

12強中澳大戰澳洲隊先發投手紐柏恩只投1.2局就退場。（劉宗龍攝）

中華隊曾頌恩4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊。（劉宗龍攝）

中華隊曾頌恩4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊。（劉宗龍攝）

中華隊曾頌恩（右）4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊，站上壘包後開心大吼。（劉宗龍攝）

中華隊潘傑楷敲回中華隊與澳洲一戰團隊第1分。（劉宗龍攝）

郭俊麟17日對澳洲先發主投3.2局失1分，飆出5次三振。（劉宗龍攝）

郭俊麟17日對澳洲先發主投3.2局失1分，飆出5次三振。（劉宗龍攝）