12強》中澳棒球大戰精彩圖輯 19:512024/11/17 中時 陳筱琳 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊林立7局上敲出三分彈。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界棒球12強B組預賽，17日中華隊面對澳洲隊，在全場3萬4166名球迷加油下，中華隊11比3取勝，和同日擊敗古巴的日本一起晉級4強，來透過精彩照片重溫中華隊帶來的熱血。 12強棒球賽中華隊17日出戰澳洲隊，由郭俊麟擔任先發投手。（劉宗龍攝） 12強棒球賽中華隊17日出戰澳洲隊，潘傑楷1局上適時安打，送回球隊第1分。（劉宗龍攝） 12強中澳大戰澳洲隊先發投手紐柏恩只投1.2局就退場。（劉宗龍攝） 中華隊曾頌恩4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊。（劉宗龍攝） 中華隊曾頌恩4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊。（劉宗龍攝） 中華隊曾頌恩（右）4局上帶兩分打點的安打，幫助中華隊4比1領先澳洲隊，站上壘包後開心大吼。（劉宗龍攝） 中華隊潘傑楷敲回中華隊與澳洲一戰團隊第1分。（劉宗龍攝） 郭俊麟17日對澳洲先發主投3.2局失1分，飆出5次三振。（劉宗龍攝） 郭俊麟17日對澳洲先發主投3.2局失1分，飆出5次三振。（劉宗龍攝） 中華隊林立7局上敲出三分彈。（劉宗龍攝） 12強》中華隊今拚晉級 澳洲派美職小聯盟投手攔路 12強》台日聯動 大巨蛋大螢幕直播日本勝古巴 12強》對澳之戰先發打序出爐 曾頌恩扛中華隊第4棒 #12強 #棒球 #中華隊 #澳洲 【豪華露營一卡皮箱就來去 】 10大免裝備營地野奢啟程 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》中華隊若進前3名「每位球員至少300萬獎金」 體育署長說話了 09:322024/11/18 體育 12強》前進日本關鍵戰 中華隊郭俊麟先發、打線有微調 16:402024/11/17 體育 12強》中斷中華隊4棒10打數無安打低潮 曾頌恩助隊再添2分 20:402024/11/17 體育 12強》伍佰開唱突喊「中華隊去日本」！超嗨畫面瘋傳：太可愛了 17:072024/11/17 娛樂 12強》中華隊挺進東京 複賽首戰將遇強敵委內瑞拉 10:272024/11/18 體育 12強》4勝獨居賽會勝投王 張奕盼延續氣勢拚冠軍 00:282024/11/18 體育 12強》曾總「雞湯」要寫屬於自己的故事 曾頌恩開心前進東京 00:042024/11/18 體育 12強》日媒轉播中華隊「字卡超詳細」！網驚呆瘋傳：這玩遊戲吧 22:372024/11/17 娛樂 12強》對決日韓扮演「拆彈專家」 莊昕諺經驗值大提升 18:542024/11/17 體育 12強》江坤宇挨球吻游擊防區交給張政禹 中華隊說明傷情 20:492024/11/17 體育 12強》這名字怎麼念？吉力吉撈．鞏冠讓日本球迷傻眼掀熱議 07:452024/11/17 體育 12強》拚盡全力可惜沒接殺 陳晨威身體無礙「但牆有怎樣」 18:102024/11/17 體育 12強》道歉表第一名潘傑楷敲安 郭俊麟好投彌補經典賽遺憾 00:182024/11/18 體育 12強》名字唸法考倒日本人 吉力吉撈：我不知道哪裡難 17:482024/11/17 體育 12強》一人打5個澳洲投手！林立被澳媒點名「麻煩人物」 09:392024/11/18 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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