「台灣運彩CT Amaze」啦啦隊中澳大戰賽前在台北大巨蛋熱舞表演。（李弘斌攝）

中華隊17日晚間在世界12強棒球賽關鍵戰對決澳洲，賽前邀請贊助商台灣運彩總經理林博泰擔任開球嘉賓，他也在台北大巨蛋3萬多名觀眾面前，漂亮投出不落地、直進捕手陳柏清手套的好球。林博泰說：「今天無論如何我們就是要擊敗澳洲，今天台灣運彩所開出的盤口，也是看好中華隊能拿下勝利，前進東京！」

林博泰今年3月也曾在大巨蛋開球，但12強國際賽的觀眾人數和現場氛圍，都比當時的中職熱身賽更上層樓。「國際賽開球感覺更熱血沸騰，場邊觀眾人數跟氣氛更令人振奮，我內心也很緊張。」林博泰說：「今天開球感覺真的非常震撼，感謝主辦單位給我這個機會，也感謝各位觀眾到場。」

中華隊在本次12強表現精彩，讓林博泰直呼「超乎預期」，「特別是對南韓那場，在2局的滿貫炮加兩分炮，連得6分，對多明尼加拿下連勝，而對日本雖然沒贏，但以我們跟日本的差距，1比3也很不容易了。特別是在9局上我們還能穩下來，維持在兩分差距，真的是可圈可點。」

中華隊中外野手陳傑憲對日本9局上上演美技接殺。（中華棒協提供）

台灣運彩是這次能把12強預賽帶來台灣的推手贊助商之一，巧合的是，中華隊對日本能在9局上力保不失，關鍵是「台灣隊長」陳傑憲在中外野的美技接殺，位置剛好在台灣運彩廣告看板前方，讓林博泰非常榮幸能成為這個精彩畫面的「背景」。

「那球正好就在我們台灣運彩看板前面接殺，讓我們也沾了這個光。」林博泰開心的說：「那球完全是球員在場上非常努力所展現的美技守備，硬生生的接下來，阻斷了日本的得分，讓人非常敬佩！這次我們的『四阿哥』陳傑憲隊長真的是厲害，攻守表現都帶動全隊！」

台灣運彩本屆12強也號召中職啦啦隊員與台灣運彩紅運少女組成員，共同組成「台灣運彩CT Amaze」啦啦隊，在台北大巨蛋帶動全場應援聲浪，成為震懾客隊的強大主場優勢。

本屆12強總計有38場賽事，台灣運彩場場提供投注，另外為了號召更多國人關注中華隊的表現，特舉辦「全民挺中華 過5關獎10萬」台灣運彩請喝全家Let's Café活動，大家無須購買彩券，只要年滿18歲都可以來參加，只要來參加活動就有免費全家Let's Café可以喝（限量5萬杯，送完為止）。如果中華隊5場比賽的得分都猜中還有機會獲得現金10萬元及P12中華代表隊全隊簽名球衣。