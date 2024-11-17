韓國選秀節目《星光閃耀的少年》找來69位星光少年爭取9人男團的出道席位，本週第4集提早於禮拜五（15日）晚間更新，K-POP世代對決持續火熱進行，選擇表演RIIZE〈Boom Boom Bass〉的劉冠佑跟CONGB為爭奪主唱位置展開飆高音跟舞蹈PK，2人實力不相上下，讓隊友好苦惱，最後由劉冠佑獲選，他們動感充滿活力的表演，讓6位導師激動到起立鼓掌，李昇基說：「他們比我們目前看過的其他組合，完成度又高了一個層次。」沈姿潤也表示完全陷入他們的魅力當中。

他們的對手準備了BABYMONSTER〈SHEESH〉的表演，面對略顯強勢的黃昱翰，孫佳洋鼓起勇氣與他爭奪C位北極星，沒想到組內成員重新投票後卻是由佐藤凜意外當選，讓佐藤凜一臉慌張，主唱加上北極星位置，整首歌的一半段落都由他扛，他壓力大到在中間驗收時表現失常，拿到導師的「Bad」貼紙後痛哭，組員最後也決定改以孫佳洋為重心，再次展開練習。孫佳洋的狂野演出令人眼睛為之一亮，導師讚嘆他變成另外一個人，李昇基坦言，中間驗收時，佐藤凜的表現一度讓導師們覺得這組完蛋了，很謝謝他用實力證明了自己有能力完成表演。

本是零星等級的張集駿也透過這次展現舞台掌控能力，聽到李昇基誇他是所有練習生裡進步最多的一位，他忍不住淚灑現場，直呼一切的努力都值得了。參加選秀的練習生來自世界各地，張景和被分到只有自己會說中文的組合裡，他因與隊友語言不通超委屈，最後絕望地獨自跑到草坪上放空躺平，隊友發現他的異狀紛紛上前關心，練習時也積極嘗試和他溝通，逐漸培養出跨越語言隔閡的追夢情誼。

《星光閃耀的少年》孫佳洋、張集駿。（iQIYI愛奇藝國際版）

男團PENTAGON的隊長HUI這次受邀擔任《星光閃耀的少年》導師，得知張景和、丁海成、朴衍昱等人將表演他創作的〈閃耀〉（Shine），特意到練習室指導他們如何掌握歌曲重點，還貼心地用中文詢問張景和練唱過程中是否有遇到問題並要他慢慢練習。另一方面，透過抽籤拿到隊員選擇權的何禧龍，挑選了朴時宇、中村義、柯洺楷跟道河和他一起表演BLACKPINK〈How You Like That〉，他自告奮勇當主唱，但中間驗收時，他遭導師崔榮晙點評表演乏味，他的隊友們因此考慮更換主唱人選，讓何禧龍深感自己的能力不被隊友信任，難過到在鏡頭前落淚。不過正式上台時，他展現帥氣又充滿能量的舞台魅力，沒有令導師失望，成功擊敗對手帶領成員拿下一勝。

壓軸登場的邵子恒率領洪成旻、李翰潔、翟浚安、梁彤華、凌崎組成顏值跟實力兼具的復仇者聯盟，表演2PM〈Again ＆ Again〉，因為有不少RAP部分，中間驗收環節，洪成旻以及翟浚安也因連續失誤遭到狠批，翟浚安坦言，韓文的說唱太難了，加上唱歌對他來說一直是個瓶頸，練習後自信心也越來越低，見翟浚安自責不已，李翰潔憂心地在旁陪伴，梁彤華更主動教翟浚安說唱訣竅，回到宿舍後他絲毫不敢放鬆持續練唱，但正式表演時，不小心忘詞，不過組合爆發力十足的舞台表演，依舊獲得台下觀眾熱情尖叫。李昇基對翟浚安的努力給予肯定，建議他試著拋開害怕唱錯歌詞的心態，就算歌詞出錯，充滿自信地繼續唱下去也是很酷的一件事。

在各組表演結束後，主持人李聖經公布現場觀眾投票及對決優勝福利票數加總的個人排名，備受矚目的前3名選手分別為江谷光、裕俊及劉冠佑，下周將會再公開加上網路投票數後的排名，只有前36名才能夠生存，將有20名練習生必須離開夢想舞台，使得競爭局勢更顯緊張，《星光閃耀的少年》每週六晚間20點在愛奇藝國際版播出。