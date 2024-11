天主教教宗方濟各(Pope Francis)呼籲,應對以色列持續進行的戰爭進行詳細且公正的調查,以確定以色列對加薩的襲擊,是否構成種族滅絕。這不是方濟各第一次對以色列軍事行動表態,今年 9月,他表示以色列對加薩和黎巴嫩的攻擊是「不道德、不成比例的」,他認為以色列的軍事行動已經超越了戰爭規則。

美聯社報導,方濟各教宗正在準備一本新書,書名叫《希望永遠不會令人失望:走向更美好世界的朝聖者》(Hope never disappoints. Pilgrims towards a better world)準備在2025禧年(2025_Jubilee)發表,新書中提到加薩發生的殘酷戰爭,可能涉及種族滅絕。

教宗在義大利新聞報週日發表的節選中表示:「一些專家認為,加薩正在發生的悲劇,已具有種族滅絕的特徵。我們應該仔細調查,以確定是否符合法學家和國際機構認定的(種族滅絕)。」

去年,方濟各分別會見了加薩地帶的以色列人質的親屬,以及經歷過戰爭的巴勒斯坦人,並使用了梵蒂岡外交官通常避免使用的詞語「恐怖主義」、「種族滅絕」,都引發了軒然大波。

教宗上週還會見了一個由被釋放的以色列人質及其家人組成的代表團,他們敦促各界一起努力,將剩餘人質帶回家。不過雙方的政治高層都未能談妥,態度都極其強硬。

戰爭始於2023 年 10 月 7 日,哈瑪斯組織襲擊以色列,殺死1,200多位以色列平民,並綁架了 250 人,其後開始向以色列要求釋放巴勒斯坦囚犯,雙方僅有11月曾達成過一次換俘,之後的戰爭與轟炸更為激烈,仍有數十人留在加薩。

以色列試圖靠著軍事行動打擊哈瑪斯軍事據點,以救出人質,但是成效相當有限,多數時候以色列都能攻佔哈瑪斯據點,但是人質已早就轉移,反而留下巨的平民傷亡。據加薩衛生官員稱,以色列隨後長達一年的軍事行動,已造成超過 43,000 人死亡,他們的統計不區分平民和武裝分子,不過他們表示,一半以上的死者是婦女和兒童。

與哈瑪斯在加薩的衝突,引發了各界對海牙國際法院的控訴,南非提告以色列犯下戰爭罪、反人類罪和種族滅絕罪。以色列則強調哈瑪斯恐怖攻擊與綁架勒索。

在新書中,教宗也談到了移民以及移民融入東道國的問題。方濟各表示:「面對(外來移民)挑戰,任何國家都不能孤立無援,也沒有人能夠想到透過更具限制性和壓制性的法律,來各自地解決這一問題。我們必須以慈善與合作的全球化來應對各種人道危機,烏克蘭戰爭尚未癒合的傷口,已導致數千人放棄家園,特別是在衝突的頭幾個月。」