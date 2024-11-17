美式賣場好市多時常推出新品，保持會員們的新鮮感。一位媽媽近日在好市多買了新上市的鱈魚起司三明治，開箱後表示價格、口味都不錯，會再回購，「馬鈴薯麵包烤過很香，裡面的醬吃起來微甜，意外的搭」，貼文曝光後引發熱議，不少會員也大讚好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她買的鱈魚起司三明治一盒6個333元，除了分量夠多、口味也不錯，麵包烤過後散發馬鈴薯香氣，微甜醬料也蠻搭的，很對她家小孩的胃口，「是我家會回購的商品」。

對此，許多網友紛紛回應，「這個我也好喜歡」、「謝謝推薦，今天有去買，好吃」、「謝謝推薦，今天有試吃到，真的超好吃」、「我用氣炸，超好吃」、「最近好多人推薦這個，周末也要去買」、「鮮蝦蛋沙拉堡也好吃，但真的好大一個」。

不少人則指出，鱈魚起司三明治的味道和麥當勞的麥香魚相似，如果不方便到好市多消費可以改吃麥香魚就好，「剛試吃，有麥當當的口味」、「就是麥香魚」、「去麥當勞買就好」。